Журналист Уткин сравнил лидера «Спартака» с ногой хамона
Известный российский журналист Василий Уткин поделился мнением о том, стоит ли московскому «Спартаку» расставаться со своим полузащитником Квинси Промесом, передает «Советский спорт».
По мнению Уткина, футболисты уровня голландца появляются в России редко.
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«Если пользоваться любимой мной кулинарной метафорикой, Промес — это залежавшаяся у вас в чулане нога хамона. И вы думаете, а не стоит ли ее срочно съесть или выкинуть? Да вы наслаждайтесь ей, пока она тут лежит, по кусочку, приглашайте друзей. Такие футболисты, как Промес, нескоро в следующий раз приедут в Россию», — сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
26-летний Промес выступает в составе красно-белых с 2014 года.
Ранее сообщалось, что «Милан» заинтересован в трансфере Промеса.