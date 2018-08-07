Япония готова изменить время ради Олимпиады
Правительство Японии рассматривает вариант перевода времени на два часа во время Олимпиады в 2020 году, сообщает ТАСС.
Таким образом страна-хозяйка Олимпиады рассчитывает решить проблему традиционной для Японии жары летом, которая может стать серьезной трудностью для спортсменов во время соревнований на свежем воздухе.
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Единого мнение у членов правящей партии Японии на этот счет нет. В партии допускают, что переход на летнее время, от которого страна отказалась 60 лет назад, может внести разлад и путаницу в экономическую и социальную жизнь граждан.
Ранее сообщалось, что названы имена талисманов Олимпиады-2020 в Токио.