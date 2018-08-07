Япония готова изменить время ради Олимпиады

<img src="//img.gazeta.ru/files3/951/8195951/tokio-oly-pic905-895x505-98985.jpg">

Правительство Японии рассматривает вариант перевода времени на два часа во время Олимпиады в 2020 году, сообщает ТАСС.

Таким образом страна-хозяйка Олимпиады рассчитывает решить проблему традиционной для Японии жары летом, которая может стать серьезной трудностью для спортсменов во время соревнований на свежем воздухе.

Реклама

Единого мнение у членов правящей партии Японии на этот счет нет. В партии допускают, что переход на летнее время, от которого страна отказалась 60 лет назад, может внести разлад и путаницу в экономическую и социальную жизнь граждан.

Ранее сообщалось, что названы имена талисманов Олимпиады-2020 в Токио.