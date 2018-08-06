Директора NASCAR арестовали за вождение в пьяном виде

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Генеральный директор и председатель NASCAR Брайан Франс арестован за вождение в нетрезвом виде и хранение веществ, подлежащих контролю седьмой степени, сообщает ESPN.

Согласно информации издания, Франс был арестован в 7.30 вечера в воскресенье и отпущен на следующее утро.

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«Франс был остановлен офицером полиции за проезд под знак «Стоп», после чего он провалил тест на уровень алкоголя в крови, который более чем вдвое превысил разрешенный лимит. Среди подлежащих контролю веществ у директора был обнаружен обезбаливающий препарат оксикодон», — говорится в пресс-релизе отделения полиции Нью-Йорка.

В NASCAR уже отреагировали на случившийся инцидент.

«Мы знаем об инциденте, который произошел вчера вечером, и находимся на стадии сбора информации. Это серьезный вопрос, и выпустим официальное заявление, когда получим все факты», — говорится в заявлении NASCAR.

Ранее стало известно, что пилота «Ф-1» обвинили в домогательствах.