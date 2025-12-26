проект

Врач назвал способы повысить уровень тестостерона без лекарств

Врач Индароков: повысить уровень тестостерона без лекарств можно двумя способами

altanaka/Shutterstock/FOTODOM

В норме уровень тестостерона у мужчин от 16 до 50 лет составляет 5,13–30,43 нмоль/л. Если уровень тестостерона снижен, повысить его можно силовыми тренировками и регулярной сексуальной жизнью, рассказал «Газете.Ru» уролог-андролог клиник «Будь здоров», член Российского общества урологов и онкоурологов Тембулат Индароков.

Для нормальной работы мужского организма необходим тестостерон — это основной мужской половой гормон из разряда андрогенов. Нормальный уровень тестостерона поддерживает оптимальное состояние обмена веществ, влияет на поведение и процессы мышления, состояние сердечно-сосудистой, иммунной системы, сексуальную активность мужчины, жизненный тонус.

«На уровень тестостерона у мужчин влияет множество факторов — от хронического стресса, усталости до сопутствующих проблем со здоровьем. Когда уровень тестостерона снижается, на это может указывать ряд признаков, в числе которых снижение полового влечения, усталость, негативный психоэмоциональный фон, проблемы со сном и увеличение массы тела. При наличии этих факторов нельзя затягивать с визитом к врачу — урологу-андрологу. Ведь проблемы с тестостероном и, как следствие, отсутствие половой жизни, ведут к другим проблемам со здоровьем, в том числе и сокращению продолжительности жизни», — рассказал врач.

Нормальный уровень тестостерона поддерживает физиологическое половое влечение мужчины. Поэтому при снижении либидо, половой активности в первую очередь нужно заподозрить снижение уровня андрогенов, тестостерона.

«Чтобы поддерживать уровень гормонов в норме, нужно вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя, соблюдать режим труда и отдыха, выезжать на природу (смена экологической обстановки), сбалансировать питание, наладить сон продолжительностью не менее 7–8 часов, добавить физическую активность и силовые нагрузки и, конечно, вести регулярную половую жизнь. Все это способствует адекватной выработке тестостерона. Можно повысить тестостерон медикаментозно при его дефиците, но только по рекомендации и после обследования у врача-уролога. Использование препаратов тестостерона без назначения врача может привести к серьезным осложнениям», — заключил доктор.

