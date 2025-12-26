На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над территорией России за ночь сбили более 70 украинских БПЛА

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 77 украинских беспилотников за ночь
Павел Львов/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 26 декабря перехватили и уничтожили 77 украинских дронов над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что украинские военные использовали для атак беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Единичные цели нейтрализовали над акваторией Азовского моря, а также в Воронежской области. В Белгородской области сбили два дрона, над акваторией Черного моря и в столичном регионе — по три. По пять беспилотников ликвидировали в Крыму и Калужской области, 23 — в Ростовской области. Больше всего БПЛА — 34 — уничтожили в воздушном пространстве Волгоградской области.

До этого Telegram-канал SHOT написал, что над Волгоградом произошли более 20 взрывов. Первые из них зафиксировали вечером 25 декабря после 23:00 (совпадает с мск). По информации журналистов, большинство взрывов произошли в Красноармейском районе.

В тот момент в аэропорту Волгограда действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале пояснил, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадал боец подразделения «Орлан».

