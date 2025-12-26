Над территорией России за ночь сбили более 70 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 26 декабря перехватили и уничтожили 77 украинских дронов над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что украинские военные использовали для атак беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Единичные цели нейтрализовали над акваторией Азовского моря, а также в Воронежской области. В Белгородской области сбили два дрона, над акваторией Черного моря и в столичном регионе — по три. По пять беспилотников ликвидировали в Крыму и Калужской области, 23 — в Ростовской области. Больше всего БПЛА — 34 — уничтожили в воздушном пространстве Волгоградской области.

До этого Telegram-канал SHOT написал, что над Волгоградом произошли более 20 взрывов. Первые из них зафиксировали вечером 25 декабря после 23:00 (совпадает с мск). По информации журналистов, большинство взрывов произошли в Красноармейском районе.

В тот момент в аэропорту Волгограда действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале пояснил, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадал боец подразделения «Орлан».