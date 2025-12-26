В Московской области за ночь выпала почти одна треть месячной нормы осадков

В Московской области в ночь на 26 декабря выпало около 30% месячной нормы осадков. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он обратил внимание, что в столице обильные снегопады «зарядили» вечером 25 декабря примерно в 18:00 мск и продолжаются до сих пор. На этом фоне осадкомеры на метеостанциях ВДНХ, Тушино, Балчуга и Московского государственного университета собрали по девять миллиметров осадков. Такое количество составляет 18% от месячной нормы, подчеркнул синоптик.

«В Подмосковье больше всего твердых осадков зафиксировано в Клину, 14 миллиметров или 30% месячной нормы, Долгопрудном — 13 миллиметров, Подмосковной — 12 миллиметров, Волоколамске и Дмитрове — 10 миллиметров», — сообщил Тишковец.

Предварительно, высота образовавшегося в столице снежного покрова составляет порядка пяти сантиметров. Но точные данные появятся только после 9:00 мск.

По словам специалиста, на территории Московской области снежный покров достиг высоты в восемь сантиметров. Тишковец предупредил, что снегопад будет продолжаться в течение дня, но его интенсивность снизится. Ожидается, что за этот период выпадет не более четырех миллиметров осадков.

Ранее синоптик спрогнозировал 15-градусные морозы в Москве в новогоднюю ночь.