Россияне рассказали, как хотят встретить Новый год

Более трети (35%) опрошенных россиян готовы заплатить больше обычного за возможность провести Новый год вне дома. В 2024 году такую готовность демонстрировали 38%. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»). При этом количество россиян, которые бы хотели встретить Новый год в одиночестве, выросло вдвое за год.

Среди предпочтительных локаций лидируют вариант «пойти в гости», его выбрали 32% опрошенных, годом ранее этот показатель составлял 29%. В горах хотели бы отметить зимние праздники 19% опрошенных против 16% годом ранее. Рестораны и городские банкетные площадки остаются востребованными, но их доля снижается. В 2025 году этот формат выбрали 18% респондентов против 24% в 2024 году. Курорты и санатории являются предпочтительным местом празднования нового года для 16% опрошенных. Годом ранее этот показатель составлял 20%. Еще 9% готовы встретить Новый год в более нестандартных локациях, например на яхтах. В 2024 году таких респондентов было всего 6%. Оставшиеся 6% участников опроса выбрали иные варианты ответа.

При этом 49% опрошенных сообщили, что предпочитают праздновать с семьей или близкими, 22% — с друзьями,12% — в кругу по интересам, 9% — в кругу коллег. В одиночестве Новый год хотели бы встречать 8% респондентов. Этот показатель вырос почти вдвое в сравнение с прошлым годом.

Для 13% участников опроса при выборе места празднования критически важно, чтобы оно было уединенным — в удаленном коттедже, лесном домике или горной хижине. В 2024 году таких респондентов было 9%. Примечательно, что в 2025 году чаще остальных этот формат выбирали жители мегаполисов в возрасте от 30 до 40 лет, работающие в IT и финансовой сферах.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще выбирают формат «пойти в гости», рестораны и курорты, тогда как в южных и северокавказских регионах помимо посещения близких и знакомых лидируют горные направления. В Поволжье и на Урале заметно выше интерес к санаторно-курортному отдыху, а на Дальнем Востоке предпочтения распределяются более равномерно между природными и городскими форматами. Сибирь в этом списке оказалась самым гостеприимным регионом, более 70% опрошенных сибиряков собираются встречать зимние праздники в гостях.

Почти половина опрошенных готовы увеличить новогодние расходы до 50%, если локация предлагает особую атмосферу, включая активности или уникальное окружение. Годом ранее такую готовность высказывали 37% опрошенных.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

