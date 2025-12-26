Врач из Приморья спасла жизнь иностранке на борту самолета

Врач из Приморья спасла жизнь пассажирке самолета, следовавшего из Владивостока в Москву, у которой в полете развился анафилактический шок. Об этом РИА Новости сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что педиатр Ольга Теберекова летела в Москву после очередного курса химиотерапии для прохождения обследования. Несмотря на непростое самочувствие, она откликнулась на объявление экипажа о необходимости срочной медицинской помощи примерно через три часа после вылета.

По данным минздрава, одной из пассажирок — гражданке КНДР — внезапно стало плохо. Ее состояние быстро ухудшалось: наблюдалось угнетение сознания, выраженный отек языка, резкое падение артериального давления и нарушения сердечного ритма. Совокупность симптомов указывала на анафилактический шок.

Связи с землей на борту не было, при этом пациентка не говорила ни по-русски, ни по-английски. Врач начала оказывать помощь самостоятельно.

«До посадки в Москве оставалось более пяти часов, и в какой-то момент стало очевидно: счёт идет на минуты», — отметили в минздраве.

Педиатр ввела девушке адреналин, начала инфузионную терапию и кислородную поддержку. Помощь оказывалась прямо в салоне самолета, для пациентки разложили кресла, чтобы уложить ее горизонтально.

В первые три часа состояние девушки оставалось нестабильным, адреналин пришлось вводить повторно. В минздраве отметили, что своевременную и эффективную помощь удалось оказать благодаря полной комплектации бортовой аптечки и четкому выполнению экипажем указаний врача.

В оказании помощи также участвовали бортпроводники и пассажиры. Совместными усилиями удавалось поддерживать сатурацию и проводить инфузию. На протяжении шести часов за пациенткой постоянно наблюдали. Постепенно отек языка уменьшился, уровень сознания нормализовался, жизненно важные показатели стабилизировались. Это все позволило в том числе избежать экстренной посадки.

После прибытия в аэропорт Шереметьево пассажирку передали бригаде скорой помощи. Сама врач подчеркнула, что помощь оказывали все — и члены экипажа, и пассажиры, включая граждан России и Кореи.

Ранее медсестра спасла пассажирку, потерявшую сознание на рейсе из Иркутска в Санкт-Петербург.