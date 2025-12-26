На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач из Приморья спасла жизнь иностранке на борту самолета

Педиатр из Приморья спасла гражданку КНДР на рейсе Владивосток — Москва
true
true
true
close
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Врач из Приморья спасла жизнь пассажирке самолета, следовавшего из Владивостока в Москву, у которой в полете развился анафилактический шок. Об этом РИА Новости сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что педиатр Ольга Теберекова летела в Москву после очередного курса химиотерапии для прохождения обследования. Несмотря на непростое самочувствие, она откликнулась на объявление экипажа о необходимости срочной медицинской помощи примерно через три часа после вылета.

По данным минздрава, одной из пассажирок — гражданке КНДР — внезапно стало плохо. Ее состояние быстро ухудшалось: наблюдалось угнетение сознания, выраженный отек языка, резкое падение артериального давления и нарушения сердечного ритма. Совокупность симптомов указывала на анафилактический шок.

Связи с землей на борту не было, при этом пациентка не говорила ни по-русски, ни по-английски. Врач начала оказывать помощь самостоятельно.

«До посадки в Москве оставалось более пяти часов, и в какой-то момент стало очевидно: счёт идет на минуты», — отметили в минздраве.

Педиатр ввела девушке адреналин, начала инфузионную терапию и кислородную поддержку. Помощь оказывалась прямо в салоне самолета, для пациентки разложили кресла, чтобы уложить ее горизонтально.

В первые три часа состояние девушки оставалось нестабильным, адреналин пришлось вводить повторно. В минздраве отметили, что своевременную и эффективную помощь удалось оказать благодаря полной комплектации бортовой аптечки и четкому выполнению экипажем указаний врача.

В оказании помощи также участвовали бортпроводники и пассажиры. Совместными усилиями удавалось поддерживать сатурацию и проводить инфузию. На протяжении шести часов за пациенткой постоянно наблюдали. Постепенно отек языка уменьшился, уровень сознания нормализовался, жизненно важные показатели стабилизировались. Это все позволило в том числе избежать экстренной посадки.

После прибытия в аэропорт Шереметьево пассажирку передали бригаде скорой помощи. Сама врач подчеркнула, что помощь оказывали все — и члены экипажа, и пассажиры, включая граждан России и Кореи.

Ранее медсестра спасла пассажирку, потерявшую сознание на рейсе из Иркутска в Санкт-Петербург.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами