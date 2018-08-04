Президент «Реала» согласился на переговоры по трансферу лучшего игрока ЧМ-2018

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес согласился на переговоры с миланским «Интером» по переходу полузащитника Луки Модрича, сообщает «Советский спорт».

По информации Il Giornale, испанский клуб хочет получить за трансфер футболиста €60 млн.

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Отмечается, что соглашение между полузащитником сборной Хорватии и «Интером» может быть заключено на четыре года.

32-летний хавбек играет за «королевский клуб» с 2012 года. В составе команды он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира — 2018 Модрич завоевал серебро с национальной сборной Хорватии, а также был признан лучшим игроком турнира.

Ранее Перес прокомментировал слухи о возможном уходе из Модрича из команды.