Дзюба — лучший игрок первого тура РПЛ

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Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим игроком первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), пишет «Советский спорт».

Как сообщается на странице РПЛ в соцсети «ВКонтакте», за Дзюбу проголосовало 29,46% всех опрошенных. На втором месте в голосовании расположился полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин (25,37%), третьим стал голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев (14,11%). Форвард казанского «Рубина» Сердар Азмун, оформивший дубль в домашней встрече с «Краснодаром» (2:1), занял в голосовании лишь четвертое место с результатом 13,76%. Всего в голосовании приняло участие 39 945 человек.

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В первом матче «Зенита» Дзюба открыл счет в матче с красноярским «Енисеем» (2:0).

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