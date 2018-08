Американский боец UFC повесил чемпионский пояс на Трампа

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон встретился с президентом США Дональдом Трампом, сообщает «Советский спорт».

30-летний боец неоднократно заявлял о своем хорошем отношении к американскому лидеру. Он обещал положить чемпионский пояс, которого был лишен, на стол президента.

«Как говорит Дональд Трамп: мужчина сказал – мужчина сделал. Рад наконец-то встретиться с вами, мистер президент. Спасибо, что всегда ставите Америку на первое», — написал Конвингтон под фотографией с Трампом, которую выложил в свой твиттер.

Ковингтон победил бразильца Рафаэля Дос Аньоса и завоевал временный титул в полусреднем весе, однако был лишен чемпионского звания из-за отказа участвовать в объединительном поединке против Тайрона Вудли.

Ранее сообщалось, что Ковингтон пообещал разорвать Хабиба Нурмагомедова «как куклу».

Like @POTUS @realDonaldTrump always says: Promises made. Promises kept. Pleasure to finally meet you Mr. President. Thank you for always putting America first! #maga #GreatAmericanWinningMachine pic.twitter.com/yYZWkdd5wS