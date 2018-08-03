В Польше судья во время матча спас жизнь футболисту

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Арбитр Марцин Лиана спас жизнь футболисту во время матча третьего дивизиона Польши между командами «Олимпия Эльблонг» и «Бленкитны Старгард-Щециньски», сообщает «Советский спорт».

По ходу матча футболист «Бленкитны» Михал Цувински получил удар от соперника в спину и упал солнечным сплетение на мяч, начав задыхаться.

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К пострадавшему тут же подбежал Лиана, который экстренно оказал помощь игроку. В итоге Цувински после оказания медпомощи смог продолжить встречу.

Видео с эпизодом размещено в YouTube.

Ранее сообщалось, что экс-игрока «Манчестер Юнайтед» спас пожертвовавший почкой племянник.