Валуев предупредил Украину об угрозе потерять Усика

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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев поделился мнением о критике украинского боксера Александра Усика, передает «Чемпионат.com».

«Если эта травля Усика на Украине будет продолжаться, они могут просто потерять своего спортсмена: он уедет куда-нибудь и все. Я уверен, он не станет менять гражданство, потому что Александр – человек слова, по-настоящему благородный человек», — сказал Валуев.

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Россиянин подчеркнул, что критика Усика на родине характеризует Украину.

«Травля не может иметь хороших последствий. Человек вышел на ринг и настолько высоко поднял флаг своей страны, а с ним так поступают. Это лишний раз говорит о власти на Украине и подчеркивает величие спортсмена», — заключил он.

В поединке за звание абсолютного чемпиона мира, который проходил в Москве, украинец победил Мурата Гассиева.

Ранее сообщалось, что Усик отказался от звания «Герой Украины»‍.