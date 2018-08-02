Шипулин прокомментировал бегство трех российских биатлонисток на Украину

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Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин заявил, что причиной перехода россиянок Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко в сборную Украины является меньшая конкуренция.

«То есть если на чемпионате России выступает около ста человек, из которых выбирают примерно пять-шесть спортсменов в основную сборную, которая будет представлять интересы страны, то на Украине, я думаю, это не больше 20 человек», — цитирует Шипулина URA.RU.

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Бех, Рассказова и Москаленко проходят процесс натурализации и намерены выступать за сборную Украины на международных соревнованиях.

Ранее в Госдуме высказались об уходе трех биатлонисток в сборную Украины.