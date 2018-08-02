Смолов рассказал о своем здоровье после ДТП

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Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал о своем состоянии здоровья после ДТП, сообщает ТАСС.

«Со здоровьем все окей», — заявил футболист, отказавшись отвечать на вопрос о своей причастности к аварии.

ДТП с участием Смолова произошло в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой в Краснодаре. Водитель не справился с управлением и врезался в несколько секций дорожного ограждения. В результате автомобиль, стоимость которого оценивается почти в 9 млн рублей, был серьезно поврежден.

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Отмечается, что футболист не вызвал сотрудников полиции и покинул место аварии.

Ранее сообщалось, что Смолов успел сделать селфи на месте ДТП.