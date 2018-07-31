СМИ: «Челси» готов сделать Канте самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба
Лондонский «Челси» готов сделать французского опорного полузащитника Н'голо Канте самым высокооплачиваемым игроком в истории команды, сообщает Sport24.
По информации The Times, руководство «синих» готово предложить Канте новый пятилетний контракт. Зарплата футболиста может составить €325 тысяч.
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На сегодняшний день в составе лондонцев самая высокая зарплата у Эдена Азара — €250 тысяч.
Ранее полузащитник сборной Франции отказался от перехода в «ПСЖ».