Агент назвал препятствие для перехода защитника сборной России в «Наполи»

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Известный итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал возможный переход защитника московского ЦСКА и сборной России по футболу в «Наполи», передает «СЭ».

По его мнению, препятствием к трансферу может стать заработная плата футболиста.

«Переход Фернандеса в «Наполи» возможен. Неаполитанскому клубу нужен правый защитник. Но проблемой может стать высокая зарплата футболиста – «Наполи» не может предложить защитнику больше, чем €2,5 млн в год», — сказал агент.

Накануне сообщалось, что ЦСКА готов продать Фернандеса в «Наполи» за €25 млн.