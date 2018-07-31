Агент назвал препятствие для перехода защитника сборной России в «Наполи»
Известный итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал возможный переход защитника московского ЦСКА и сборной России по футболу в «Наполи», передает «СЭ».
По его мнению, препятствием к трансферу может стать заработная плата футболиста.
«Переход Фернандеса в «Наполи» возможен. Неаполитанскому клубу нужен правый защитник. Но проблемой может стать высокая зарплата футболиста – «Наполи» не может предложить защитнику больше, чем €2,5 млн в год», — сказал агент.
Накануне сообщалось, что ЦСКА готов продать Фернандеса в «Наполи» за €25 млн.