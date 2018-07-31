Игрок «Челси» Виллиан прокомментировал слухи о своем уходе из клуба

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Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан прокомментировал слухи о возможном переходе в другой клуб, сообщает «Матч ТВ».

«Я возвращаюсь в Англию. Мне нравится в Лондоне, и я счастлив в «Челси», — цитирует бразильца Metro.

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Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он забил 13 мячей и отдал восемь передач.

Ранее сообщалось, что «Челси» попробует приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича в том случае, если бразилец Виллиан покинет «синих».