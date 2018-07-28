Хавбек ЦСКА ответил фанатам «Локомотива» на метание бутылок с трибуны

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Полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов поделился эмоциями после победы в Олимп Суперкубке России по футболу над «Локомотивом», передает «СЭ».

Футболист прокомментировал возникший после его гола инцидент, когда фанаты «железнодорожников» начать метать в игроков ЦСКА посторонние предметы.

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«Бутылки с трибун? Да ладно, нам все равно! Главное — выиграли. Кубок — наш! Да, после гола побежал к трибунам. До наших было далеко бежать, поэтому побежал туда», — сказал Хосонов.

20-летний Хосонов забил единственный мяч в игре и принес красно-синим победу. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.