Министр спорта России прокомментировал невосстановление ВФЛА
Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о невосстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в членстве Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), передает «Советский спорт».
«ИААФ вернётся к рассмотрению вопроса о восстановлении ВФЛА уже в декабре. Совет заявил, что российская сторона добилась большого прогресса и отдельно поблагодарил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за проделанную работу.
Остались невыполненными требования «дорожной карты»: признание доклада Макларена, восстановление РУСАДА и урегулирование финансовых вопросов с ИААФ.
При этом акцент сделан именно на восстановлении РУСАДА. Этот вопрос ВАДА отложило до сентября», — заявил Колобков.
Ранее сообщалось, что ВФЛА разочарована решением ИААФ.