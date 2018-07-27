Министр спорта России прокомментировал невосстановление ВФЛА

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Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о невосстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в членстве Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), передает «Советский спорт».

«ИААФ вернётся к рассмотрению вопроса о восстановлении ВФЛА уже в декабре. Совет заявил, что российская сторона добилась большого прогресса и отдельно поблагодарил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за проделанную работу.

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Остались невыполненными требования «дорожной карты»: признание доклада Макларена, восстановление РУСАДА и урегулирование финансовых вопросов с ИААФ.

При этом акцент сделан именно на восстановлении РУСАДА. Этот вопрос ВАДА отложило до сентября», — заявил Колобков.

Ранее сообщалось, что ВФЛА разочарована решением ИААФ.