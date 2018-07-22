Олимпийская чемпионка связала ЧМ-2018 с решением МОК принять Россию

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Олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова поделилась мнением о заявлении главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу готовности принять Россию. Ее слова передает НСН.

Спортсменка отметила, что подобное решение могло быть сформировано благодаря чемпионату мира — 2018.

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«Заметьте, любые моменты, которые возникали на политической почве на ЧМ, тут же гасились Международной федерацией футбола (ФИФА). И это привело к тому, что праздник состоялся без скандалов. И тут МОК, наверное, чувствует отчасти свою вину, что поддался на эту провокацию. И им, думаю, не хочется, чтобы ими манипулировали. Поэтому сейчас это отчасти восстановление статуса кво, все-таки мы незаслуженно не имели имени на Олимпиаде в Корее», — сказал Журова.

Ранее Журова отметила «подставу» Григория Родченкова в готовности МОК принять Россию.