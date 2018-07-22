«Зенит» упустил победу над «Интером» в контрольной встрече
«Зенит» в рамках предсезонной подготовки провел контрольную встречу с миланским «Интернационале», сообщает «Советский спорт».
Матч завершился со счетом 3:3.
Автором первого гола стал полузащитник «Интера» Антонио Кандрева, отличившийся на 16-й минуте. До перерыва «Зенит» сравнял счет благодаря точному удару хавбека Кристиана Нобоа.
На 50-й минуте миланский клуб вновь вышел вперед, мяч забил капитан «нерадзурри» Мауро Икарди. В середине второго тайма петербуржцы перевернули ход встречи благодаря голам хавбеков Роберта Мака и Эрнани. Одержать победу «Зениту» помешал забитый мяч форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса на 75-й минуте.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
«Интернационале» (Милан, Италия) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 3:3
Голы: 1:0 — Кандрева, 16; 1:1 — Нобоа, 27; 2:1 — Икарди (пенальти), 50; 2:2 — Мак, 63; 2:3 — Эрнани, 73; 3:3 — Мартинес, 75.