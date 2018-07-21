Во Франции сообщили о переходе Головина в «Монако»
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин находится в шаге от перехода в «Монако», сообщает «Советский спорт».
По информации французской газеты L'Équipe, «монегаски» согласовали с армейцами трансфер россиянина. Сумма компенсации за игрока составит около €30 млн.
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22-летний хавбек сборной России на чемпионате мира — 2018 провел четыре матча, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Этим летом СМИ писали об интересе к Головину со стороны «Ювентуса», «Барселоны» и «Челси».
Ранее сообщалось, что «Монако» предложил €35 млн за Головина.