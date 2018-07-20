Украинец Усик рассказал о теплом отношении со стороны россиян
Украинский боксер Александр Усик прокомментировал предстоящий финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии с россиянином Муратом Гассиевым, передает официальный сайт Федерации бокса России.
Спортсмен заявил о теплом отношении к нему со стороны россиян.
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«Я не читаю комментарии в соцсетях, они мне не нужны. Когда я был на поединке Мурата в Сочи, его земляки подходили ко мне и поздравляли с выходом в финал», — сказал он.
Финальный бой состоится 21 июля на московской арене «Олимпийский».
Ранее Усик сравнил бой против Гассиева с финалом Лиги чемпионов.