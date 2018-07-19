Российский комментатор не стал называть ЧМ-2018 лучшим в истории

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Комментатор Владимир Стогниенко поделился впечатлениями от работы на домашнем чемпионате мира. Слова журналиста приводит «Советский спорт».

«Надо понимать, что про «лучший в истории» президент ФИФА каждый раз говорит. Такая форма вежливости. Но из всех ЧМ, что видел я, самым классным по организации был в Германии (2006), а с точки зрения атмосферы — в Бразилии (2014).

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Наш чемпионат мира можно сравнить с перечисленными по приведенным мной критериям. Потому что он действительно получился отличным. А лучший или нет, это не так важно», — сказал Стогниенко.

Ранее избитый тренером Сергеем Кирьяковым журналист Игорь Рабинер рассказал о желаемом наказании для своего обидчика.