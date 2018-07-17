«Зенит» подпишет защитника киевского «Динамо» за €8 млн
«Зенит» близок к приобретению защитника киевского «Динамо» Тамаша Кадара, сообщает «Советский спорт».
Как утверждает Nemzeti Sport Online, петербургский клуб практически согласовал условия перехода с киевлянами. «Динамо» намерено получить за трансфер своего футболиста не менее €8 млн.
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28-летний венгр выступает за «Динамо» с 2017 года. Также футболист провел 47 матчей за национальную сборную Венгрии, отметившись одним забитым мячом.
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