СМИ: «Челси» согласовал трансфер Головина
Лондонский «Челси» согласовал трансфер полузащитника московского ЦСКА Александра Головина, сообщает Sport24.
Как передает «Би-би-си», условия личного контракта между футболистом и английским клубом оговорены. 17 июля Головин должен отправиться в Лондон для прохождения медицинского обследования.
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Помимо «синих» к 22-летнему хавбеку проявляли интерес французский «Монако» и туринский «Ювентус».
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители праздновали победу на чемпионате мира — 2018.
Ранее «Монако» сделал официальное предложение по игроку сборной России.