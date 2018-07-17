СМИ: «Челси» согласовал трансфер Головина

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Лондонский «Челси» согласовал трансфер полузащитника московского ЦСКА Александра Головина, сообщает Sport24.

Как передает «Би-би-си», условия личного контракта между футболистом и английским клубом оговорены. 17 июля Головин должен отправиться в Лондон для прохождения медицинского обследования.

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Помимо «синих» к 22-летнему хавбеку проявляли интерес французский «Монако» и туринский «Ювентус».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители праздновали победу на чемпионате мира — 2018.

Ранее «Монако» сделал официальное предложение по игроку сборной России.