Главный тренер сборной Англии высоко оценил уровень организации ЧМ-2018

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко оценил уровень организации чемпионата мира по футболу в России, передает Sport24.

«Хочу поблагодарить всех. В России нас принимали прекрасно, организация турнира была великолепной. В последнее время между нашими странами сложились не самые лучшие отношения, но все к нам относились очень хорошо», — заявил Саутгейт.

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Англия уступила Бельгии в матче за третье место чемпионата мира со счетом 0:2.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее эксперт оценил работу тренера сборной Англии на ЧМ-2018.