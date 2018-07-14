Игрок сборной Бельгии Азар рассказал о своем возможном уходе из «Челси»

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Полузащитник сборной Бельгии и лондонского «Челси» Эден Азар ответил на вопрос о своем будущем.

«После шести замечательных лет в «Челси», возможно, пришло время открыть для себя что-то новое. Окончательное решение примет клуб. Если «Челси» отпустит меня, вы знаете мой предпочтительный пункт назначения», — цитирует Азара Sport24.

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Азар выступает за «Челси» с 2012 года. За это время он провел в составе «синих» 300 матчей, забив 89 мячей.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» поборется с мадридским «Реалом» за Азара.