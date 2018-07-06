В Катаре могут перенять опыт России и ввести паспорт болельщика на ЧМ-2022

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Глава Оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 года Хасан аль-Тавади рассказал о возможном внедрением паспортов болельщиков (FAN ID).

«Есть много разных моментов, которые мы можем перенять: это и паспорт болельщика, и работа служб безопасности, и то, как вообще отлажено взаимодействие всех служб», — цитирует Аль-Тавади «РИА Новости».

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Также функционер отметил, что российский опыт проведения чемпионата мира будут перенимать во всем мире.

«Этот опыт будут перенимать во всем мире. Россия подняла планку так высоко, как никто прежде», — отметил он.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по футболу в 2026 году примут три страны: США, Канада и Мексика.