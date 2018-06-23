Мутко заявил, что сборной России нужно сохранить самоотдачу на ЧМ-2018

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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) заявил, что сборной России необходимо сохранить самоотдачу на чемпионате мира по футболу, передает «РИА Новости».

«Не надо гадать на соперника в 1/8 финала, это всегда плохо кончается. Стоит задача у нас — выйти с первого места в группе, давайте ее решим сначала. Настрой хороший у сборной, просто команде пожелал в том же духе продолжать. Главное игру и самоотдачу сохранить. Если сохраним, то уже и на Шекспира можно будет замахнуться», — сказал Мутко.

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25 июня национальная команда России сыграет против Уругвая.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее Юрий Жирков вернулся к тренировкам в общей группе.