Овечкин станцевал в фонтане Белладжио с Кубком Стэнли

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Российский профессиональный хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 2018 года Александр Овечкин принял участие в шуточной сценке на церемонии вручения индивидуальных наград Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где ему вручили «Морис Ришар Трофи», сообщает «РИА Новости».

Во время официального вечера появилось видео, на котором Овечкин и хоккеист Никлас Бэкстрем позируют на фоне знаменитого фонтана Белладжио. «Мы нашли фонтан, Линда», — крикнул Овечкин. «Дайте музыку», — продолжил Бэкстрем.

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Сцена танца обоих игроков в смокингах вместе с Кубком Стэнли в фонтане стала отсылкой к тому, как «Вашингтон» праздновал победу в НХЛ: Овечкина и его партнеров по команде застали в популярном парке Вашингтона.

Ранее Овечкин заявил, что переживания за сборную России на чемпионате мира по футболу прибавили ему седых волос.