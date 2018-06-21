Зарплата Лопетеги в «Реале» будет в два раза больше, чем в сборной Испании
Зарплата бывшего главного тренера сборной Испании по футболу Хулена Лопетеги будет в два раза больше в мадридском «Реале», сообщает El Confidencial.
Jн будет получать €6 млн в год. В национальной команде Испании специалист получал около €3 млн. Контракт Лопетеги со «сливочными» рассчитан на три года.
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Испанцы под руководством 51-летнего Лопетеги не потерпели ни одного поражения за два года.
Ранее игрок сборной Испании Жерар Пике рассказал о важности матча с командой Португалии.