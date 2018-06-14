Дворкович призвал работодателей отпустить сотрудников на матч открытия ЧМ-2018

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Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович поставил подпись на заявлении с просьбой в адрес работодателей разрешить своим сотрудникам посетить матч открытия чемпионата мира по футболу — 2018, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

Встреча состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники» в 18:00 мск.

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В служебной записке Дворкович обратил внимание на раннее время начала матча и церемонии открытия турнира, которая начнется в 17:30.

В связи с повышенным ажиотажем председатель оргкомитета «Россия-2018» призвал болельщиков приходить на стадион заранее.

«Игрокам и тренерскому штабу сборной очень важна личная поддержка всех болельщиков сборной на трибуне», — говорится в записке.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.