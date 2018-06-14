Спевший про сборную России Слепаков поблагодарил Кадырова

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Российский комик Семен Слепаков, исполнивший песню про сборную России по футболу и Рамзана Кадырова, поблагодарил главу Чечни за приглашение посетить республику. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Спасибо Рамзану Ахматовичу за стихи и приглашение в Чечню. Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего — до Лермонтова мне еще далеко», — написал Слепаков в своем инстаграме.

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Кроме того, он подчеркнул, что не испытывает ненависти по отношению к футбольной сборной России.

«Я не являюсь ненавистником нашей сборной и всегда искренне болею за пацанов. Отсюда и такие эмоции. Было бы мне все равно, эмоций и песни бы не было. Желаю им удачи и надеюсь, что выступят они достойно (хотел написать «верю», но «надеюсь» будет честнее)», — сказал артист, пожелав подписчикам удачного чемпионата мира — 2018.

Ранее сообщалось, что Кадыров посмеялся над песней Слепакова о футболе.