Более десяти тысяч японских болельщиков прибудут на чемпионат мира

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Более десяти тысяч болельщиков из Японии прибудут на чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.

Как передает телеканал NHK, японское посольство откроет временные представительства в Саранске, Екатеринбурге и Волгограде, где будут проходить матчи с участием национальной команды.

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Отмечается, что в задачу представительств войдет помощь своим гражданам в случае каких-либо инцидентов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная Японии сыграет в группе H с командами Польши, Сенегала и Колумбии.

Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе «Лужники» в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.