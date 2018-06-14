Более десяти тысяч японских болельщиков прибудут на чемпионат мира
Более десяти тысяч болельщиков из Японии прибудут на чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.
Как передает телеканал NHK, японское посольство откроет временные представительства в Саранске, Екатеринбурге и Волгограде, где будут проходить матчи с участием национальной команды.
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Отмечается, что в задачу представительств войдет помощь своим гражданам в случае каких-либо инцидентов.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная Японии сыграет в группе H с командами Польши, Сенегала и Колумбии.
Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе «Лужники» в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.