Капитан сборной Англии Кейн поблагодарил Россию накануне старта ЧМ-2018
Капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн поблагодарил Россию за теплый прием перед стартом чемпионата мира 2018 года, сообщает «Матч ТВ».
«Нас ждал очень теплый прием в России, и было здорово провести здесь первую тренировку», — написал Кейн в твиттере.
Английская национальная команда готовится к мировому первенству в Зеленогорске на стадионе «Спартак».
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Англии сыграет в группе G с командами Бельгии, Туниса и Панамы.
Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе «Лужники» в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной Англии получили традиционные российские подарки перед первой тренировкой.
We've had a warm welcome in Russia and great to get a first training session under our belts. ������ #ThreeLions #Eng #WorldCup pic.twitter.com/ArjNkRIWaQ— Harry Kane (@HKane) 13 июня 2018 г.