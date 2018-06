Капитан сборной Англии Кейн поблагодарил Россию накануне старта ЧМ-2018

Капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн поблагодарил Россию за теплый прием перед стартом чемпионата мира 2018 года, сообщает «Матч ТВ».

«Нас ждал очень теплый прием в России, и было здорово провести здесь первую тренировку», — написал Кейн в твиттере.

Английская национальная команда готовится к мировому первенству в Зеленогорске на стадионе «Спартак».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Англии сыграет в группе G с командами Бельгии, Туниса и Панамы.

Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе «Лужники» в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Англии получили традиционные российские подарки перед первой тренировкой.

We've had a warm welcome in Russia and great to get a first training session under our belts. #ThreeLions #Eng #WorldCup pic.twitter.com/ArjNkRIWaQ