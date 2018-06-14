Капитан сборной Англии Кейн поблагодарил Россию накануне старта ЧМ-2018

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Капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн поблагодарил Россию за теплый прием перед стартом чемпионата мира 2018 года, сообщает «Матч ТВ».

«Нас ждал очень теплый прием в России, и было здорово провести здесь первую тренировку», — написал Кейн в твиттере.

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Английская национальная команда готовится к мировому первенству в Зеленогорске на стадионе «Спартак».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Англии сыграет в группе G с командами Бельгии, Туниса и Панамы.

Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе «Лужники» в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Англии получили традиционные российские подарки перед первой тренировкой.