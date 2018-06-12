Обама поздравил «Вашингтон» с победой в Кубке Стэнли

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Бывший президент США Барак Обама поздравил «Вашингтон Кэпиталз» с победой в Кубке Стэнли, сообщает «Советский спорт».

«Поздравляю «Кэпиталз»! Я как поклонник «Чикаго» отлично знаю, что значит поднять Кубок Стэнли. Я рад за всех поклонников «Вашингтона», которые так сильно болеют за команду, и за клуб, который так порадовал своих болельщиков», — написал Обама в твиттере.

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В финальной серии Национальной хоккейной лиги против «Вегас Голден Найтс» «Вашингтон» одержал победу со счетом 4-1.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию чемпионского парада «Кэпиталз».

Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и его одноклубник Брэйден Холтби приняли участие в юмористическом шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon («Вечернее шоу Джимми Фэллона»).