Обама поздравил «Вашингтон» с победой в Кубке Стэнли

Бывший президент США Барак Обама поздравил «Вашингтон Кэпиталз» с победой в Кубке Стэнли, сообщает «Советский спорт».

«Поздравляю «Кэпиталз»! Я как поклонник «Чикаго» отлично знаю, что значит поднять Кубок Стэнли. Я рад за всех поклонников «Вашингтона», которые так сильно болеют за команду, и за клуб, который так порадовал своих болельщиков», — написал Обама в твиттере.

В финальной серии Национальной хоккейной лиги против «Вегас Голден Найтс» «Вашингтон» одержал победу со счетом 4-1.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию чемпионского парада «Кэпиталз».

Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и его одноклубник Брэйден Холтби приняли участие в юмористическом шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon («Вечернее шоу Джимми Фэллона»).

Congratulations to the @Capitals! This @NHLBlackhawks fan knows what it's like to lift that cup – and I'm happy for all the Caps fans who cheer so hard for their team, and for a team that celebrates so hard with its fans.