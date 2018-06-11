Вратарь сборной Мексики извинился за отсутствие на оргии

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Нападающий сборной Мексики по футболу Хавьер Эрнандес поделился подробностями вечеринки, которую мексиканская команда организовала в преддверии поездки на чемпионат мира — 2018, передает «Советский спорт».

Британские СМИ 6 июня сообщили, что мексиканские футболисты устроили оргию, на которую заказали услуги 30 проституток.

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«Правда в том, что мы собрались, чтобы отпраздновать мой день рождения. В сборной нам дали выходной. Мы организовали вечеринку, куда я пригласил всех игроков. Я должен сказать прямо, что никакого эскорта или чего-то подобного на вечеринке не было... это было бы неуважением к людям, которые пришли к нам», — приводит слова игрока ESPN.

При этом форвард отметил, что на празднование явились не все его партнеры по команде.

«Пришли все, кроме вратаря Хосе Короны, потому что у него были личные проблемы, и он извинился передо мной и командой», — заключил Эрнандес.

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