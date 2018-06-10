Игрок «Спартака»: у сборной России во всех линиях неразбериха

<img src="//img.gazeta.ru/files3/87/11788087/upload-RIAN_5520337.HR-pic905-895x505-82123.jpg">

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о состоянии сборной России по футболу перед чемпионатом мира — 2018.

«Смотрел два контрольных матча. И против Турции, и против Австрии команда выглядела уставшей. Честно, не понимаю, зачем было так гонять ребят? После клубного сезона паузы по сути не было. Все и так находились в хорошей физической форме. Высказываю исключительно свою точку зрения. Разумеется, тренеру виднее. Он же отвечает за результат», — цитирует Ещенко «Советский спорт».

Реклама

По его мнению, игроки, которые активно проявили себя в течение прошедшего сезона в своих клубах, не могут продемонстрировать те же качества в национальной команде.

«Во всех линиях — неразбериха, какой футбол мы готовим к чемпионату мира, я не понял», — добавил он.

В контрольном матче против сборной Австрии российская команда потерпела поражение со счетом 0:1, в матче с Турцией россияне сыграли вничью — 1:1.

На чемпионате мира — 2018 сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.