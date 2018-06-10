Трамп: если «Вашингтон» не захочет посетить Белый дом — он мне не нужен

<img src="//img.gazeta.ru/files3/599/11792599/AP_18159564182478-pic905-895x505-58194.jpg">

Президент США Дональд Трамп пригласил клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в Белый дом после победы в розыгрыше Кубка Стэнли. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Думаю, «столичные» у нас будут. Ну, само собой, посмотрим.

Вы знаете мое отношение: если они хотят быть здесь — а это самое замечательное место на земле — то я здесь. Если они не хотят, мне они не нужны», — цитирует Трампа NBC Sports.

Ранее Трамп рассказал о том, что чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2017/18 не будут приглашены в Белый дом.