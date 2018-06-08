Форварда сборной России Смолова осудили за любовь к красивой жизни

<img src="//img.gazeta.ru/files3/45/11788045/RIAN_5520408.HR-pic905-895x505-58014.jpg">

Хавбек «Краснодара» Маурисио Перейра осудил своего одноклубника Федора Смолова за любовь к красивой жизни, передает «Советский спорт».

«У нас со Смоловым хорошие отношения, он образован и прекрасно говорит по-английски. Ему нравится красивая жизнь — лучшие автомобили, дома, места. Эта черта многих местных футболистов», — приводит слова Перейры Zona Mixta.

Реклама

Перейра считает, что такое поведение вызывает негативные чувства у болельщиков.

«Возьмем Луиса Суареса, который все выиграл, у которого все есть. Он ведет себя скромно. И каждый простой житель Уругвая сравнивает себя с Суаресом и любит его», — добавил футболист.

Ранее стал известен самый популярный российский футболист Рунета.