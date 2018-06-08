Форварда сборной России Смолова осудили за любовь к красивой жизни
Хавбек «Краснодара» Маурисио Перейра осудил своего одноклубника Федора Смолова за любовь к красивой жизни, передает «Советский спорт».
«У нас со Смоловым хорошие отношения, он образован и прекрасно говорит по-английски. Ему нравится красивая жизнь — лучшие автомобили, дома, места. Эта черта многих местных футболистов», — приводит слова Перейры Zona Mixta.
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Перейра считает, что такое поведение вызывает негативные чувства у болельщиков.
«Возьмем Луиса Суареса, который все выиграл, у которого все есть. Он ведет себя скромно. И каждый простой житель Уругвая сравнивает себя с Суаресом и любит его», — добавил футболист.
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