Тренер «Локомотива» предложил ввести уроки футбола в школах

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин предложил ввести уроки футбола в общеобразовательных российских школах. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Во-первых, во время прямой линии с президентом Российской Федерации я хотел поблагодарить Владимира Владимировича за чемпионат мира по футболу, который пройдет в нашей стране, ведь это спортивное событие номер один.

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Что касается вопроса, который я не успел задать, то я хотел спросить о том, возможно ли в общеобразовательных школах ввести урок футбола в рамках занятий по физической культуре. В российских школах два урока по физической культуре в неделю, и было бы неплохо, если бы один из них был чисто футбольным как для мальчиков, так и для девочек», — сказал Семин.

Ранее Семин оценил шансы сборной России по футболу выйти в плей-офф чемпионата мира 2018 года.