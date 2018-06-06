В Госдуме отреагировали на решение ФИФА запретить Чичериной выступить на ЧМ-2018

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Член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал информацию о том, что известная певица Юлия Чичерина не была допущена до выступления на фестивале болельщиков на чемпионате мира — 2018 из-за своего творчества, которое придерживается военной тематике.

«А вот это уже тревожный звоночек. Впервые артисту из России запрещают выступать на мероприятии проходящем в России, причем делает это не государство, а организация, которая является гостем. Всем известно, что Юлия Чичерина активно поддерживает Донбасс, но разве это повод ей запрещать выступать на фестивале болельщиков? Да еще официальная причина «За наличие в репертуаре песен про войну», — цитирует Манукяна News.ru.

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Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) заявили, что творчество певицы имеет политизированный оттенок и связано с военными темами.

«ФИФА серьезно хочет сказать, что только у Юлии Чичериной есть такие песни в репертуаре? На мой взгляд, российским властям нужно дать четкий ответ по этой теме и посоветовать ФИФА обратить свой взор исключительно на футбол, а концертами будет заниматься принимающая сторона, то есть Россия», — добавил он.

Сама же Чичерина назвала членов ФИФА «футболобандеровцами».

Изначально планировалось, что Чичерина выступит 15 июня в Ростове-на-Дону по приглашению ФИФА. Концерт был согласован с ее директором.