Наследный принц Саудовской Аравии приедет на матч открытия чемпионата мира в России

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд приедет на матч открытия чемпионата мира по футболу в России, сообщает ТАСС.

«Наследный принц бен Сальман посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России», — написал в своем фейсбуке глава специальной канцелярии кронпринца Бадр аль-Асакер.

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Матч открытия состоится 14 июня на стадионе «Лужники» между сборными России и Саудовской Аравии.

Ранее бывший форвард московского «Спартака» заявил, что сборная Россия запутала Саудовскую Аравию.