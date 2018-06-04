Семья перенесшего сердечный приступ игрока обвинила «Аякс» в безответственности

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Семья полузащитника амстердамского «Аякса» Абделхака Нури, перенесшего сердечный приступ во время товарищеского матча с «Вердером», обратилась с жалобой в Федерацию футбола Голландии на клуб, сообщает «Советский спорт».

По мнению близких футболиста, представители команды не признают своей ответственности за произошедший инцидент.

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В начале июля во время матча с «Вердером» Нури потерял сознание. Позже выяснилось, что у 20-летнего футболиста был нарушен сердечный ритм. Полузащитник получил необратимые повреждения головного мозга.

Родные игрока считают, что «Аякс» безответственно отнесся к здоровью Нури, и просит федерацию провести расследование.

Ранее сообщалось, что Нури отреагировал на футбольный мяч.