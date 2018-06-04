Игрок «Локомотива» Ари рассказал о проявлениях расизма в России
Нападающий московского «Локомотива» бразилец Ари рассказал о проявлениях расизма в России, сообщает «Советский спорт».
«Я сталкивался с расизмом в России. Например, в дерби против «Спартака». Такие же случаи были с Халком и Роберто Карлосом. Но в последнее время ситуация становится лучше. Надеюсь, во время чемпионата мира подобных инцидентов не случится», — цитирует Ари Istoe.
«Российские фанаты — бесстрашные и сумасшедшие», — отметил бразилец.
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