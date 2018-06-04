В Палестине призвали Месси не участвовать в матче со сборной Израиля

<img src="//img.gazeta.ru/files3/651/11785651/messi_argentina_11102017-pic905-895x505-45656.jpg">

Глава Федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб призвал нападающего сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси не принимать участие в товарищеском матче против команды Израиля, сообщает «Советский спорт».

«Месси. Не участвуй. Не оправдывай лицо расизма», — заявил Раджуб.

Реклама

Такдже функционер призвал болельщиков-мусульман сжигать фотографии и футболки аргентинского форварда, если он выйдет на матч.

Встреча между сборными Аргентины и Израиля пройдет 9 июня в Иерусалиме.