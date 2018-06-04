В Палестине призвали Месси не участвовать в матче со сборной Израиля
Глава Федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб призвал нападающего сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси не принимать участие в товарищеском матче против команды Израиля, сообщает «Советский спорт».
«Месси. Не участвуй. Не оправдывай лицо расизма», — заявил Раджуб.
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Такдже функционер призвал болельщиков-мусульман сжигать фотографии и футболки аргентинского форварда, если он выйдет на матч.
Встреча между сборными Аргентины и Израиля пройдет 9 июня в Иерусалиме.