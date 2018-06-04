Немец Зверев взбешен выходом в 1/4 финала «Ролан Гаррос» и хочет домой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/812/11616812/picture-pic905-895x505-60233.jpg">

Немецкий теннисист Александр Зверев иронично прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» после победы над представителем России Кареном Хачановым, сообщает «Советский спорт».

«Рад ли я, что впервые вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции? Я просто взбешен. Мне хочется домой.

Реклама

Нет, я думаю, вы сами ответите на этот вопрос. Я рад. Но это не конец, а только четвертьфинал. Еще не воскресенье. Нет, воскресенье, но я про следующее воскресенье, а не это», — заявил с улыбкой Зверев.

Во встрече 1/8 финала «Ролан Гаррос» Зверев обыграл Хачанова со счетом 4:6, 7:6, 2:6, 6:3, 6:3.

Ранее сообщалось, что соперником немецкого теннисиста станет австриец Доминик Тим.