СМИ узнали о составе сборной Бельгии на ЧМ-2018 благодаря матрасам

Британские СМИ определили состав сборной Бельгии по футболу на чемпионат мира — 2018 благодаря одному из сюжетов о подготовке команды к турниру, показанного на бельгийском телевидении, сообщает «Советский спорт».

По информации «Би-би-си», телеканал VRT показал в сюжете матрасы, которые подписаны фамилиями игроков, с большой долей вероятности включенных в состав национальной команды на мундиаль.

Реклама

Благодаря этому сюжету зрители смогли выяснить, какие футболисты не были включены в заявку. Среди них вратарь Матц Зельс, защитники Кристиан Кабаселе и Джордан Лукаку, полузащитники Леандер Дендонкер и Аднан Янузай.

Отмечается, что сам главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес опроверг эти данные и сказал, что показанные в сюжете матрасы не относятся к окончательному составу на чемпионат мира — 2018.

На мировом первенстве бельгийцы сыграют в группе G с командами Панамы, Туниса и Англии.

It appears Belgium's World Cup squad leaked because the company supplying its mattresses for Russia put 23 nametags on them and a picture got out. Which is super adorable and also very Belgian. pic.twitter.com/BpC2L2YNEs